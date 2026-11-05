Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге подключили к сети 5G

Так, в екатеринбургском аэропорту 5G охватывает всю территорию комплекса, в том числе зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. «Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов»,— отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.