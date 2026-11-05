Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге подключили к сети 5G
Оператор «МегаФон» подключил аэропорт Кольцово в Екатеринбурге к сети 5G — он, а также Внуково в Москве, стали первыми авиаузлами в России, на территории которых пассажирам доступна связь пятого поколения, сообщили в пресс-службе компании.
Так, в екатеринбургском аэропорту 5G охватывает всю территорию комплекса, в том числе зоны обслуживания пассажиров и воздушных судов. «Мы поэтапно расширяем 5G-покрытие там, где особенно востребован мобильный интернет. Аэропорты — одни из самых сложных с технической точки зрения площадок: тысячи людей одновременно выходят в сеть, а нагрузка меняется вместе с расписанием рейсов»,— отметил технический директор «МегаФона» Алексей Титов.
Стандарт связи 5G в Екатеринбурге и еще 15 городах страны запустили 11 сентября. Сеть пятого поколения обеспечивают все операторы «большой четверки»: «МегаФон», МТС, Т2 и «Билайн». 5G от «МегаФона» ранее развернули на пяти локациях: на проспекте Ленина, улицах Вайнера, 8 Марта, Пушкина и Октябрьской площади.