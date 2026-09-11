В Екатеринбурге запустили сеть 5G

В Екатеринбурге запустили стандарт связи 5G, сообщили в Минцифры. Быстрое соединение стало доступно в 16 городах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ Фото: Александр Чернышевский / Коммерсантъ

«Быстрый мобильный интернет сегодня нужен абсолютно всем, всегда и везде. Сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей»,— сказал глава Минцифры Максут Шадаев. В министерстве добавили, что соединение могут использовать не только обычные пользователи интернета, но и бизнес: сети пятого поколения будут применять на промышленных производствах, в развитии телемедицины, для работы беспилотного транспорта и робототехники, функционирования систем «умного дома» и интернета вещей.

В Екатеринбурге 5G-связь обеспечивают все операторы «большой четверки»: «МегаФон», МТС, Т2 и «Билайн».

В пресс-службе оператора «МегаФон» пояснили, что интернет пока будет работать в пяти центральных локациях города: на проспекте Ленина, улицах Вайнера, 8 Марта, Пушкина и Октябрьской площади. «Подключиться к сети нового поколения могут владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для тех, чьи гаджеты не поддерживают новый стандарт, "Мегафон" предусмотрел опцию 5G режим»,— рассказали в «Мегафоне». Благодаря этому получится обеспечить высокую скорость соединения даже на других стандартах связи.

В Т2 пояснили, что поначалу технология будет доступна абонентам на всех тарифах, а затем операторы разработают специальные тарифы для 5G-соединения. «Второй этап включает строительство сети пятого поколения в новом частотном спектре 4,63-4,99 ГГц в соответствии с обсужденным с рынком решением ГКРЧ (государственная комиссия по радиочастотам)»,— рассказали в Т2. По данным оператора, во всех городах-миллионниках основные места сбора людей покроют 5G-связью к 2031 году.

Анна Капустина