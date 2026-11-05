В Октябрьском рассмотрят дело экс-заместителя директора вуза

Как сообщал «Ъ-Уфа», следствие считает, что с февраля 2025 года по февраль этого года экс-заместитель директора вуза вымогал у руководителей двух компаний, занимающихся уборкой помещений и прилегающей территории учебного заведения, взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Деньги перечислялись на его банковский счет.