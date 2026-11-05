В Октябрьском рассмотрят дело экс-заместителя директора вуза
Октябрьский городской суд рассмотрит уголовное дело 58-летнего бывшего заместителя директора университета, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в получении взяток, совершенном с вымогательством, в крупном размере (пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным «Ъ-Уфа», уволенный — заместитель директора филиала Института газа и нефти Уфимского государственного нефтяного университета в Октябрьском по административно-хозяйственной части Евгений Кочанов.
Как сообщал «Ъ-Уфа», следствие считает, что с февраля 2025 года по февраль этого года экс-заместитель директора вуза вымогал у руководителей двух компаний, занимающихся уборкой помещений и прилегающей территории учебного заведения, взятки за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. Деньги перечислялись на его банковский счет.
Всего за это время он получил взятки на общую сумму 280 тыс. руб.
По требованию прокуратуры города обвиняемый уволен в связи с утратой доверия.