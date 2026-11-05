«Для предпринимателей это экономия средств»
Как в Ростовской области развивают частные индустриальные парки
Как стало известно «Ъ-Ростов», в 2026 году количество предприятий в частном индустриальном парке «Гуково» увеличится в 1,5 раза. Однако до сих пор де-юре он не имеет соответствующего статуса, хотя работает в Ростовской области с 2023 года. Сегодня в индустриальном парке — пять предприятий, планируется открытие еще трех заводов. Наличие статуса может дать новый импульс развитию города и местного бизнеса, поскольку предоставит резидентам освобождение от затрат на техприсоединение к коммуникациям и позволит свободные средства направлять на реализацию проектов, считают эксперты. Всего на Дону действуют шесть частных индустриальных парков, проекты создания еще 12 находятся на разных этапах реализации.
Индустриальный парк «Гуково» был создан на площадях обанкротившегося машиностроительного завода «Титан». Соглашение между правительством Ростовской области и инвестором было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Концепция парка предполагает размещение различных производств. После подписания соглашения представитель инвестора Дмитрий Виленский рассказывал, что у компании уже опыт реализации аналогичных проектов в других регионах РФ. «Мы уже подобным образом реализовали более 300 тыс. кв. м производственных площадей»,— подчеркивал господин Виленский.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «УК «Индустриальный парк «Гуково» (ООО УК "ИПГ") было создано Ростовской области в мае 2023 года и впоследствии реорганизовано в ноябре 2025-го. Специализация — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Генеральный директор компании — Павел Серенко. Бенефициар — Алексей Вакуленко. Уставный капитал составляет 60 тыс. руб. В 2025 году выручка компании превысила 6,5 млн руб., чистая прибыль составила 2,5 млн руб.
В регионе объект позиционируется как одна из точек занятости для депрессивной шахтерской территории. За минувшие годы УК «ИПГ» заключила договоры с ООО «Ростовминудобрения», ООО «Опора Связи», ООО «Защита труда» (пластиковые изделия), ООО «Промградстрой» (металлоконструкции) и другими резидентами. Производственные площадки создаются «под ключ».
Председатель Гуковского отделения «Опоры России» Мария Головина заметила, что несмотря на явные преимущества парка, есть проблемы, которые требуют решения властей региона. С одной стороны, действующий в городе индустриальный парк является значимой площадкой для развития местного бизнеса. Производственные площади превышают 26 тыс. «квадратов», присоединенная электрическая мощность составляет 750 кВт., уточнила эксперт. С другой стороны, парк создан индивидуальным предпринимателем и зарегистрирован как ООО, а официального статуса индустриального парка у него пока нет. Сейчас в парке «Гуково» размещаются исключительно резиденты (одноименной) территории опережающего развития (ТОР).
По мнению госпожи Головиной, наличие официального статуса могло бы дать городу Гуково и местному бизнесу серьезные преимущества, главное из которых — освобождение резидентов от затрат на техническое присоединение к коммуникациям. «Для предпринимателей это значительная экономия средств, которая позволяет направить ресурсы на развитие производства и создание рабочих мест», — считает Мария Головина.
По ее информации, некоторые резиденты, зарегистрировавшись в парке, спустя время уходят, зарезервированные за ними электрические мощности остаются невостребованными, а новые потенциальные резиденты не могут подключиться — из-за отсутствия свободных ресурсов. «Это серьезно сдерживает развитие индустриального парка, не позволяет в полной мере использовать его потенциал», — отмечает эксперт.
По данным правительства Дона, пока на площадке локализовано пять предприятий, которые специализируются на выпуске гранулированных удобрений, мачт для антенн сотовой связи, бетонных дорожных плит, фундаментных блоков и другой продукции.
На низком старте находятся еще три производства — пластиковых изделий, триммерной лески и алюминиевых лестниц. Ожидается, что общий объем инвестиций предприятий парка составит порядка 1 млрд руб.
«Гуково» — не единственный частный индустриальный парк в Ростовской области. Всего в регионе созданы шесть частных индустриальных парков: Новочеркасский, Мясниковский, Азовский, «Гуково», «ЭЛМА-ГПЗ» и «ПНК Групп». Два из них — Новочеркасский и Азовский — вошли в реестр Минпромторга России. Проекты создания еще 12 индустриальных парков находятся на разных этапах реализации.
По мнению экспертов, ставка на создание и развитие таких площадок жизненно необходима для региона. Так, по оценкам корпоративного директора Ассоциации индустриальных парков России Дмитрия Шохонова, к началу октября 2026 года в Ростовской области заполняемость производственных помещений индустриальных парков достигла 90%. Это говорит о необходимости строительства новых производственных корпусов, сдачу их в аренду или продажу, подчеркнул топ-менеджер АИП.
По данным «РБК Ростов», одним из крупных новых проектов станет индустриальный парк «Мишкино» площадью почти 39,3 га. ООО «ЮМН-Групп» намерено инвестировать в объект более 2,5 млрд руб. Соглашение об было заключено между инвестором и правительством Дона на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». До 2029 года на территории парка планируется размещение 30 производств. Будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест.
Как считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и председатель комитета Законодательного Собрания региона по экономической политике Игорь Бураков, создание частных индустриальных парков — продуктивная стратегия.
«На Дону подобные проекты реализуются не на средства бюджета, а за счет инвесторов, которые решаются взяться за столь непростую тему. Это позволяет избегать ситуации, когда парки созданы, бюджетные деньги потрачены, а промышленники туда не идут. Поэтому Ростовская область и двигает вперед частную инициативу. Для большего прогресса в этой работе важно, во-первых, синхронизировать все существующие льготы для индустриальных парков и технопарков, предусмотренные на федеральном и областном уровнях, а во-вторых — модернизировать законодательство так, чтобы сами формы поддержки были актуальны и ими могло воспользоваться большее количество инвесторов»,— резюмирует господин Бураков.