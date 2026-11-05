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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

«Для предпринимателей это экономия средств»

Как в Ростовской области развивают частные индустриальные парки
Как стало известно «Ъ-Ростов», в 2026 году количество предприятий в частном индустриальном парке «Гуково» увеличится в 1,5 раза. Однако до сих пор де-юре он не имеет соответствующего статуса, хотя работает в Ростовской области с 2023 года. Сегодня в индустриальном парке — пять предприятий, планируется открытие еще трех заводов. Наличие статуса может дать новый импульс развитию города и местного бизнеса, поскольку предоставит резидентам освобождение от затрат на техприсоединение к коммуникациям и позволит свободные средства направлять на реализацию проектов, считают эксперты. Всего на Дону действуют шесть частных индустриальных парков, проекты создания еще 12 находятся на разных этапах реализации.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Индустриальный парк «Гуково» был создан на площадях обанкротившегося машиностроительного завода «Титан». Соглашение между правительством Ростовской области и инвестором было заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023). Концепция парка предполагает размещение различных производств. После подписания соглашения представитель инвестора Дмитрий Виленский рассказывал, что у компании уже опыт реализации аналогичных проектов в других регионах РФ. «Мы уже подобным образом реализовали более 300 тыс. кв. м производственных площадей»,— подчеркивал господин Виленский.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «УК «Индустриальный парк «Гуково» (ООО УК "ИПГ") было создано Ростовской области в мае 2023 года и впоследствии реорганизовано в ноябре 2025-го. Специализация — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. Генеральный директор компании — Павел Серенко. Бенефициар — Алексей Вакуленко. Уставный капитал составляет 60 тыс. руб. В 2025 году выручка компании превысила 6,5 млн руб., чистая прибыль составила 2,5 млн руб.

В регионе объект позиционируется как одна из точек занятости для депрессивной шахтерской территории. За минувшие годы УК «ИПГ» заключила договоры с ООО «Ростовминудобрения», ООО «Опора Связи», ООО «Защита труда» (пластиковые изделия), ООО «Промградстрой» (металлоконструкции) и другими резидентами. Производственные площадки создаются «под ключ».
Председатель Гуковского отделения «Опоры России» Мария Головина заметила, что несмотря на явные преимущества парка, есть проблемы, которые требуют решения властей региона. С одной стороны, действующий в городе индустриальный парк является значимой площадкой для развития местного бизнеса. Производственные площади превышают 26 тыс. «квадратов», присоединенная электрическая мощность составляет 750 кВт., уточнила эксперт. С другой стороны, парк создан индивидуальным предпринимателем и зарегистрирован как ООО, а официального статуса индустриального парка у него пока нет. Сейчас в парке «Гуково» размещаются исключительно резиденты (одноименной) территории опережающего развития (ТОР).
По мнению госпожи Головиной, наличие официального статуса могло бы дать городу Гуково и местному бизнесу серьезные преимущества, главное из которых — освобождение резидентов от затрат на техническое присоединение к коммуникациям. «Для предпринимателей это значительная экономия средств, которая позволяет направить ресурсы на развитие производства и создание рабочих мест», — считает Мария Головина.
По ее информации, некоторые резиденты, зарегистрировавшись в парке, спустя время уходят, зарезервированные за ними электрические мощности остаются невостребованными, а новые потенциальные резиденты не могут подключиться — из-за отсутствия свободных ресурсов. «Это серьезно сдерживает развитие индустриального парка, не позволяет в полной мере использовать его потенциал», — отмечает эксперт.
По данным правительства Дона, пока на площадке локализовано пять предприятий, которые специализируются на выпуске гранулированных удобрений, мачт для антенн сотовой связи, бетонных дорожных плит, фундаментных блоков и другой продукции.
На низком старте находятся еще три производства — пластиковых изделий, триммерной лески и алюминиевых лестниц. Ожидается, что общий объем инвестиций предприятий парка составит порядка 1 млрд руб.
«Гуково» — не единственный частный индустриальный парк в Ростовской области. Всего в регионе созданы шесть частных индустриальных парков: Новочеркасский, Мясниковский, Азовский, «Гуково», «ЭЛМА-ГПЗ» и «ПНК Групп». Два из них — Новочеркасский и Азовский — вошли в реестр Минпромторга России. Проекты создания еще 12 индустриальных парков находятся на разных этапах реализации.
По мнению экспертов, ставка на создание и развитие таких площадок жизненно необходима для региона. Так, по оценкам корпоративного директора Ассоциации индустриальных парков России Дмитрия Шохонова, к началу октября 2026 года в Ростовской области заполняемость производственных помещений индустриальных парков достигла 90%. Это говорит о необходимости строительства новых производственных корпусов, сдачу их в аренду или продажу, подчеркнул топ-менеджер АИП.
По данным «РБК Ростов», одним из крупных новых проектов станет индустриальный парк «Мишкино» площадью почти 39,3 га. ООО «ЮМН-Групп» намерено инвестировать в объект более 2,5 млрд руб. Соглашение об было заключено между инвестором и правительством Дона на международной промышленной выставке «Иннопром-2024». До 2029 года на территории парка планируется размещение 30 производств. Будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест.
Как считает генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области и председатель комитета Законодательного Собрания региона по экономической политике Игорь Бураков, создание частных индустриальных парков — продуктивная стратегия.
«На Дону подобные проекты реализуются не на средства бюджета, а за счет инвесторов, которые решаются взяться за столь непростую тему. Это позволяет избегать ситуации, когда парки созданы, бюджетные деньги потрачены, а промышленники туда не идут. Поэтому Ростовская область и двигает вперед частную инициативу. Для большего прогресса в этой работе важно, во-первых, синхронизировать все существующие льготы для индустриальных парков и технопарков, предусмотренные на федеральном и областном уровнях, а во-вторых — модернизировать законодательство так, чтобы сами формы поддержки были актуальны и ими могло воспользоваться большее количество инвесторов»,— резюмирует господин Бураков.
Владимир Андреев
«Ъ-Ростов». Главное