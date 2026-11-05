«Для предпринимателей это экономия средств»

Как стало известно «Ъ-Ростов», в 2026 году количество предприятий в частном индустриальном парке «Гуково» увеличится в 1,5 раза. Однако до сих пор де-юре он не имеет соответствующего статуса, хотя работает в Ростовской области с 2023 года. Сегодня в индустриальном парке — пять предприятий, планируется открытие еще трех заводов. Наличие статуса может дать новый импульс развитию города и местного бизнеса, поскольку предоставит резидентам освобождение от затрат на техприсоединение к коммуникациям и позволит свободные средства направлять на реализацию проектов, считают эксперты. Всего на Дону действуют шесть частных индустриальных парков, проекты создания еще 12 находятся на разных этапах реализации.

