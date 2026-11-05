Школу в челябинском «Белом хуторе» достроит подрядчик ФОКа в Еманжелинске

Подрядчику предстоит достроить объект, в том числе смонтировать входы, спуски, окна и двери, провести отделку, заняться оборудованием инженерных систем, в том числе лифтов. Возведение школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне началось еще в сентябре 2021 года, стоимость составляла 1,4 млрд руб. Однако работы в установленные сроки не завершили, их окончание перенесли на сентябрь 2026-го. Дети из микрорайона до сих пор вынуждены учиться в переполненных соседних школах.