Школу в челябинском «Белом хуторе» достроит подрядчик ФОКа в Еманжелинске
Стоимость работ оценили в 1,4 млрд рублей
АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» заключило договор на возведение строящейся несколько лет школы в микрорайоне «Белый хутор» с ООО «Реворк». Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит достроить объект, в том числе смонтировать входы, спуски, окна и двери, провести отделку, заняться оборудованием инженерных систем, в том числе лифтов. Возведение школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне началось еще в сентябре 2021 года, стоимость составляла 1,4 млрд руб. Однако работы в установленные сроки не завершили, их окончание перенесли на сентябрь 2026-го. Дети из микрорайона до сих пор вынуждены учиться в переполненных соседних школах.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Реворк» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Учредителем и директором является Александр Трофимычев. Выручка компании за 2025 год составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — почти 12 млн руб. В портфеле подрядчика — 23 госконтракта на строительство и реконструкцию в основном спортивных объектов региона, три из них прекращены по соглашению сторон. В сентябре компания получила контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Еманжелинске.