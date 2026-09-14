ФОК в Еманжелинске построит местная компания за 345 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа» Еманжелинска заключило контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ООО «Реворк» (Челябинск). Стоимость работ составила 345,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Объект будет расположен на территории стадиона МБУДО. Подрядчику предстоит возвести двухэтажное здание с подвалом, оборудовав все необходимые инженерные коммуникации. Также требуется проложить тротуары, смонтировать малые архитектурные формы и посадить деревья. Срок окончания работ — ноябрь 2028 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Реворк» зарегистрировано в Челябинске в 2015 году. Учредителем и директором является Александр Трофимычев. Выручка компании за 2025 год составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — почти 12 млн руб. В портфеле подрядчика — 23 госконтракта на строительство и реконструкцию в основном спортивных объектов региона, три из них прекращены по соглашению сторон.

В 2024 году ООО «Реворк» закончило ФОК с бассейном 25х8,5 м в Аргаяше. На строительство объекта направили 394,6 млн руб.

Виталина Ярховска