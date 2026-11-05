Владельца ТЦ в Екатеринбурге будут судить за травмирование ребенка на эскалаторе

На владельца были возложены обязанности по осуществлению безопасного управления, обслуживания, использования и содержания ТЦ, а также его нежилых помещений. По версии следствия, чтобы снизить затраты на содержание эскалаторов, обвиняемый не назначил квалифицированного ответственного за эксплуатацию эскалатора и оператора. Кроме того, выявленные в июле 2024 года нарушения и неисправности не были устранены. Постоянное видеонаблюдение и ежемесячный осмотр эскалаторов не проводились, возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации не была предусмотрена.