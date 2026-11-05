Владельца ТЦ в Екатеринбурге будут судить за травмирование ребенка на эскалаторе
В Екатеринбурге суд рассмотрит уголовное дело 57-летнего владельца ТЦ «Ботаника Молл» на ул. Академика Шварца, который обвиняется в травмировании мальчика, которому эскалатором отрезало руку, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Его будут судить по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Обвиняемый не признал вину в ходе расследования.
На владельца были возложены обязанности по осуществлению безопасного управления, обслуживания, использования и содержания ТЦ, а также его нежилых помещений. По версии следствия, чтобы снизить затраты на содержание эскалаторов, обвиняемый не назначил квалифицированного ответственного за эксплуатацию эскалатора и оператора. Кроме того, выявленные в июле 2024 года нарушения и неисправности не были устранены. Постоянное видеонаблюдение и ежемесячный осмотр эскалаторов не проводились, возможность отключения эскалатора в экстренной ситуации не была предусмотрена.
Инцидент с ребенком произошел вечером 19 августа 2025 года. Мальчик ехал по эскалатору вместе с мамой и присел на ступеньку, положив на нее руку. Однако рука попала в расстояние между ступенями эскалатора, которые при складывании на уровне нижней площадки оказали на нее механическое воздействие. Ребенку потребовалась операция.