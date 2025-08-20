После травмирования ребенка на эскалаторе в ТЦ в Екатеринбурге возбудили дело

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребенка на эскалаторе в ТЦ «Ботаника Молл» на ул. Академика Шварца, сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. Расследуется дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Инцидент произошел вечером 19 августа. Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, скорая доставила ребенка в горбольницу №9 — ему потребовалась операция. «Женщина, 1983 года рождения, с двумя малышами пришла в торговый центр, детей держала за руки, на мгновение отвлеклась и потеряла ребенка из виду, в этот момент и случилась беда. Гражданка проследовала с потерпевшим сыном в больницу. Представители МВД и СКР ведут тщательное разбирательство»,— рассказал полковник Горелых.

Следствие устанавливает обстоятельства, устанавливаются и допрашиваются очевидцы, руководство и персонал торгового центра, изучается документация по обслуживанию эскалатора. Кроме того, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего ребенка. Его семья на учете не состоит и является благополучной — родители воспитывают трех несовершеннолетних детей, мать находится в декретном отпуске.

Ирина Пичурина