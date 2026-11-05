Бизнес Ростовской области нарастил закупки курсов по воинскому учету на 27%
Ростовский бизнес резко увеличил спрос на обучение сотрудников воинскому учету. Как подсчитали для «Ъ-Ростов» аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро», за год число тендеров на такие образовательные программы в регионе выросло на 27%. Главным драйвером сегмента стало ужесточение штрафов за нарушения призывного законодательства.
Лидерами по спросу на обучение воинскому учету в регионе стали энергетические компании — на них приходится более трети (34%) от общего числа торгов. В тройку также вошли производственные предприятия (24%) и ИТ-компании (16%).
На Юге России чаще всего подобные тендеры проводят предприятия Краснодарского края (44,8% случаев), Ростовской (23,5%) и Волгоградской (15,8%) областей.
По словам коммерческого директора «ТендерПро» Елены Астафьевой, ключевым фактором роста спроса стало резкое повышение административных штрафов для юрлиц за нарушение призывного законодательства. Опасаясь финансовых потерь, компании вынуждены срочно обучать HR-специалистов и повышать квалификацию персонала.