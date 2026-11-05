Бизнес Ростовской области нарастил закупки курсов по воинскому учету на 27%

Ростовский бизнес резко увеличил спрос на обучение сотрудников воинскому учету. Как подсчитали для «Ъ-Ростов» аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро», за год число тендеров на такие образовательные программы в регионе выросло на 27%. Главным драйвером сегмента стало ужесточение штрафов за нарушения призывного законодательства.