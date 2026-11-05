Свыше половины пермяков рассчитывают на повышение зарплаты в 2027 году
Как сообщают аналитики Superjob, на увеличение заработной платы в следующем году надеются 59% опрошенных пермяков; 1% не ждет прибавки, потому что повышение прошло недавно. Не рассчитывают на рост дохода по другим причинам 23% респондентов.
Среди жителей региона до 35 лет на прибавку рассчитывают 67%, среди 35–45-летних — 60%, среди тех, кому от 45 лет — 50%. Мужчины надеются на рост зарплаты чаще женщин (61% и 57%).
Чаще пересмотра оклада ожидают респонденты с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб.— 67%. Среди тех, кто получает до 100 тыс. руб., таких 52%, среди зарабатывающих от 150 тыс. руб.— 58%.