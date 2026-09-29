Тамбовский «Хогвартс» выставили на торги на 1 рубль

Министерство имущественных отношений и госзаказа Тамбовской области объявило конкурс по продаже здания бывшего Чакинского аграрного техникума в Ржаксинском округе — объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения, известного как «Хогвартс». Начальная цена лота составляет 1 руб., следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Хогвартс» в Ржаксинском округе Тамбовской области

Фото: ГИС «Торги» «Хогвартс» в Ржаксинском округе Тамбовской области

Фото: ГИС «Торги»

Общая площадь трехэтажного кирпичного здания с подвалом составляет 5,6 тыс. кв. м. Участок под ним площадью 23,3 тыс. кв. м относится к категории земель «Образование и просвещение». Кадастровая стоимость ОКН оценивается в 69,5 млн руб., участка — в 3,9 млн.

Состояние памятника архитектуры характеризуется как неудовлетворительное. Согласно акту технического состояния от 2019 года, он имеет «множественные разрушения» кровли и деревянных перекрытий, сквозные повреждения стропильной системы, трещины и ослабление кирпичной кладки стен, влажные подвалы со следами грибка. Инженерные коммуникации отсутствуют.

По условиям конкурса победителю нужно будет разработать научно-проектную документацию по приспособлению ОКН для современного использования и получить положительное заключение госэкспертизы до 31 декабря 2027 года. Реставрационные и общестроительные работы требуется провести до 31 декабря 2029-го, оставшиеся — до 31 декабря 2030-го.

Здание построено в 1914 году по проекту петербургского архитектора Адама Дитриха в стиле английского романтизма. Решение о его возведении приняло Тамбовское губернское земское собрание в ознаменование 300-летия Дома Романовых. Учебное заведение учреждено императором Николаем II в мае 1912 года. Занятия в училище начались в 1916 году, а в 2013 году Чакинский аграрный техникум был закрыт «в связи с малым количеством студентов и аварийным состоянием некоторых помещений». За время существования там подготовили более 20 тыс. специалистов.

Подавать заявки на участие в конкурсе можно ровно месяц: с 29 сентября по 29 октября. Итоги планируют подвести 5 ноября. Шаг конкурса составляет 3,5 млн руб., размер задатка — 13,9 млн руб.

По данным ГИС «Торги», это третья попытка реализовать тамбовский «Хогвартс». Объявленные в 2022 и 2023 годах процедуры не состоялись из-за отсутствия участников. Начальная цена объекта на них была заметно выше: 10,7 млн руб. и 11,3 млн руб. соответственно.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о том, что в Тамбовской области выставили на продажу усадьбу «Караул», в которой в 1872 году родился и жил нарком иностранных дел Георгий Чичерин. Стартовая стоимость лота — 2,5 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 26 октября.

Алина Морозова