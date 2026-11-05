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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Удмуртия

В минцифры Удмуртии назначили нового заместителя министра

Андрей Палкин будет курировать связь и информационную безопасность
Андрей Палкин назначен заместителем министра цифрового развития Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

минцифры Удмуртии

Ранее господин Палкин возглавлял управление развития инфраструктуры связи и информационной безопасности Минцифры республики. На новой должности он продолжит курировать эти направления, а также развитие интеллектуальных транспортных систем и Ситуационного центра главы Удмуртии.
До работы в министерстве Андрей Палкин занимал различные должности государственной гражданской службы в администрации главы и правительства республики. Его стаж госслужбы составляет 14 лет.