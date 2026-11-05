Бизнес в Краснодарском крае увеличил закупки курсов по воинскому учету на 26%
Бизнес в Краснодарском крае увеличил закупки курсов по воинскому учету на 26% на фоне ужесточения штрафов за нарушения в этой сфере. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро».
«Ужесточение штрафов за нарушения в сфере воинского учета привело к резкому росту корпоративного спроса на профильное обучение сотрудников. За год число тендеров на Кубани на такие образовательные программы увеличилось на 26%»,— говорится в исследовании.
Отмечается, что чаще всего тендеры на обучение воинскому учету в регионе проводят энергетические компании — на них приходится более трети (35%) от общего числа торгов. В тройку лидеров по спросу также вошли производственные предприятия (23%) и ИТ-компании (13%).
На юге России чаще всего такие тендеры проводят предприятия Краснодарского края — в 44,8% случаев. Далее следуют Ростовская (23,5%) и Волгоградская (15,8%) области.
Как пояснила коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева, главным драйвером роста в этом сегменте стало кратное увеличение административных штрафов для юридических лиц за несоблюдение требований призывного законодательства. «Риск финансовых потерь вынуждает бизнес в экстренном порядке повышать квалификацию HR-специалистов и проводить профильное обучение персонала»,— отметила она.