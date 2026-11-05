В Курганской генерирующей компании сменили руководство
Совет директоров ПАО «Курганская генерирующая компания» досрочно прекратил полномочия генерального директора Александра Прибылева. Данные размещены на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Управляющей организацией назначено ООО «Группа компаний „ЭСЭ“». Ранее предприятие принадлежало бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял принадлежащие им активы. Среди них оказалось и ПАО «КГК». По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Прибылев еще числится руководителем компании.