В Курганской генерирующей компании сменили руководство

Управляющей организацией назначено ООО «Группа компаний „ЭСЭ“». Ранее предприятие принадлежало бизнесменам Артему Бикову и Алексею Боброву. В ноябре 2025 года Ленинский районный суд Екатеринбурга изъял принадлежащие им активы. Среди них оказалось и ПАО «КГК». По данным «СПАРК-Интерфакс», Александр Прибылев еще числится руководителем компании.