На Ставрополье заморозят индексацию ряда социальных выплат до 2030 года
С 1 января 2027 года в Ставропольском крае приостановят индексацию ряда социальных выплат, пособий, окладов государственных и муниципальных служащих, а также отдельных мер господдержки сельского хозяйства. Это следует из проекта закона о приостановлении действия отдельных положений краевых законодательных актов, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
В частности, на уровне 2026 года предлагается сохранить ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла, ветеранам труда, обладателям медали «Герой труда Ставрополья», ветеранам труда Ставропольского края, реабилитированным гражданам и лицам, пострадавшим от политических репрессий. Индексацию этих выплат предлагается приостановить до 1 января 2030 года.
Не будут индексироваться и некоторые выплаты семьям с детьми. В частности, сохранится действующий размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, а также выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям. Сейчас ежемесячное вознаграждение за воспитание каждого ребенка составляет 5,73 тыс. руб., средства на содержание ребенка под опекой — 8,14 тыс. руб. Для детей, переданных в приемные семьи, предусмотрены выплаты от 9,16 тыс. до 11,54 тыс. руб. в зависимости от возраста.
Также приостановят индексацию денежных компенсаций многодетным семьям, ежегодной выплаты детям войны, дополнительной ежемесячной выплаты отдельным категориям ВИЧ-инфицированных граждан и компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. Не будут индексироваться дополнительные выплаты спортсменам и тренерам, имеющим высшие спортивные достижения.
Изменения затронут и государственных и муниципальных служащих. В частности, временно приостановят ежегодное увеличение окладов денежного содержания гражданских и муниципальных служащих с учетом уровня инфляции. Кроме того, приостанавливается действие норм, предусматривающих предоставление единовременных субсидий на приобретение жилья государственным гражданским служащим и лицам, замещающим государственные должности края. До 2030 года также приостановят оплату стоимости санаторных путевок для государственных и муниципальных служащих и членов их семей, а также лиц, занимающих государственные должности региона.
Необходимость приостановления индексации социальных выплат объясняется отсутствием соответствующих бюджетных ассигнований. Например, на индексацию выплат ветеранам, труженикам тыла и другим перечисленным категориям граждан в 2027 году потребовалось бы дополнительно 162,7 млн руб., а на увеличение окладов государственных и муниципальных служащих — 132,8 млн руб. В 2029 году потребность в дополнительных средствах на индексацию окладов оценивается уже в 1,24 млрд руб.
Законопроект вступит в силу с 1 января 2027 года. Приостановленные положения не будут действовать до 1 января 2030 года.