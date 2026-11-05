На Ставрополье заморозят индексацию ряда социальных выплат до 2030 года

Не будут индексироваться и некоторые выплаты семьям с детьми. В частности, сохранится действующий размер денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством, а также выплаты приемным родителям и патронатным воспитателям. Сейчас ежемесячное вознаграждение за воспитание каждого ребенка составляет 5,73 тыс. руб., средства на содержание ребенка под опекой — 8,14 тыс. руб. Для детей, переданных в приемные семьи, предусмотрены выплаты от 9,16 тыс. до 11,54 тыс. руб. в зависимости от возраста.