В Самарской области до конца недели ожидается мокрый снег
В регионе объявлен желтый уровень опасности
Осадки в виде мокрого снега будут продолжаться в Самарской области до воскресенья, 8 ноября. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
В этот период в регионе ожидается малооблачная и облачная погода с прояснениями. В Самарской области в ближайшие дни будет дуть западный и северо-западный ветер со скоростью 8...13 и 7...12 м/с.
Ночью столбик термометра в регионе опустится до -6 °C. Днем температура воздуха в Самарской области составит -1...+4 °C.
В воскресенье, 8 ноября, в регионе установится облачная погода с прояснениями. А в понедельник, 9 ноября, снег с мокрым снегом в Самарской области возобновится. На дорогах местами ожидается гололедица.