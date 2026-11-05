В Соликамске выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими
Обновлено
Отделом МВД «Соликамский» проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и восьми автомобилей, произошедшего вечером 4 ноября. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
По предварительным данным, 53-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Амарок», проехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с маршрутным автобусом ПАЗ, который отбросило на остановившиеся на светофоре автомобили. Установлено, что женщина управляла автомобилем, не имея водительского удостоверения.
В краевом минздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, из которых один отказался от осмотра, еще один человек после осмотра отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, были отправлены в травмпункт, где им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.