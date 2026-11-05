В Соликамске выясняют обстоятельства ДТП с четырьмя пострадавшими

В краевом минздраве сообщили, что в результате ДТП пострадали четыре человека, из которых один отказался от осмотра, еще один человек после осмотра отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших, в том числе один ребенок, были отправлены в травмпункт, где им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение.