Пятерых приехавших в Удмуртию иностранцев выдворили из страны из-за наркотиков
Запрещенные вещества выявили во время медосмотра
Пятерых граждан Узбекистана выдворили из Удмуртии за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП). Об этом сообщает пресс-служба УФССП по республике.
Иностранцы прибыли в Россию по миграционным картам и оформляли разрешения на работу, однако во время обязательного медицинского освидетельствования у них выявили наркотики. Мигрантов оштрафовали и выдворили за пределы страны.
Сначала они находились в Центре временного содержания иностранных граждан в Ижевске, после чего их сопроводили до аэропорта Казани. Оттуда они улетели на родину.