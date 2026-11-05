В аэропорту Сочи задержаны 13 рейсов
По данным на 08:15 мск 5 ноября, в аэропорту Сочи на прилет и вылет задержаны 13 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани города-курорта.
На вылет задерживаются шесть рейсов. Самолеты должны отправиться в Москву, Нижний Новгород, Уфу и Екатеринбург. Отмененных рейсов нет.
На прилет задерживаются семь рейсов. Самолеты должны прибыть из Москвы, Антальи, Екатеринбурга, Самары и Нижнего Новгорода. Отмененных рейсов на данный момент нет.
Прошедшей ночью в аэропорту Сочи вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это было необходимо для обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли около 05:31 мск.