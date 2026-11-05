На Ставрополье компенсацию за детский сад будут предоставлять с учетом доходов семьи

Величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на 2027 год утверждена в размере 18 204 руб. Для сравнения, в 2026 году этот показатель составляет 17 045 руб. Таким образом, для получения компенсации среднедушевой доход семьи, в которой проживает ребенок, не должен превышать 18 204 руб. При расчете учитывается доход в пересчете на одного члена семьи.