На Ставрополье компенсацию за детский сад будут предоставлять с учетом доходов семьи
С 1 января 2027 года в Ставропольском крае изменится порядок выплаты компенсации родительской платы за детский сад: ее будут предоставлять семьям, среднедушевой доход которых не превышает региональный прожиточный минимум — 18,2 тыс. руб. на человека. Это следует из проекта поправок в краевой закон «Об образовании», с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».
Величина прожиточного минимума на душу населения в регионе на 2027 год утверждена в размере 18 204 руб. Для сравнения, в 2026 году этот показатель составляет 17 045 руб. Таким образом, для получения компенсации среднедушевой доход семьи, в которой проживает ребенок, не должен превышать 18 204 руб. При расчете учитывается доход в пересчете на одного члена семьи.
Размеры компенсации при этом не изменятся. Они составят не менее 20% среднего размера родительской платы за первого ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующих детей. Конкретный размер выплаты будет устанавливать правительство региона.
Исключение из критерия нуждаемости предусмотрено для отдельных категорий граждан, определенных краевым законом от 23 июля 2026 года № 88-кз о базовых мерах поддержки участников специальной военной операции и других категорий лиц. Их семьям продолжат предоставлять компенсацию в размере 100% родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных детских садах. Перечень получателей приведут в соответствие с новым региональным законодательством.
Еще одно изменение касается детей учителей. Законопроект закрепляет за ними право первоочередного приема в государственные и муниципальные дошкольные образовательные организации Ставропольского края. Льгота будет распространяться на детей педагогических работников, занимающих должность «учитель» в государственных и муниципальных образовательных организациях региона. Порядок и условия ее предоставления установит губернатор Ставропольского края.
Согласно пояснительной записке, дополнительных расходов краевого бюджета принятие закона не потребует.