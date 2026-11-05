В красноярском Иланско-Нижнеингашском округе восстановлено электроснабжение
Почти сутки потребовались на устранение последствий аварии, в результате которой остались без электричества жители восьми населенных пунктов в Иланско-Нижнеингашском муниципальном округе. О завершении работ сообщило главное управление МЧС по Красноярскому краю.
«В 00:55 5 ноября аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение в 8 населенных пунктах восстановлено в полном объеме. Всего привлекалось: 9 человек, 3 единицы техники»,— рассказали в ведомстве.
Как стало известно, электроэнергия перестала поступать в населенные пункты Иланско-Нижнеингашского округа утром 4 ноября. По информации пресс-службы «Россети Сибирь», отключения затронули Нижний Ингаш, Нижнюю Пойму, Павловку, Климентьево, Поймо-Тины, Касьяново и Лакатуй.
«Электроснабжение части потребителей обеспечили еще вчера утром от резервных источников электроснабжения — передвижных дизельных генераторов. От одного подключали детский дом в Павловке, от другого — более половины потребителей ЛЭП, работу которой восстанавливали»,— уточнили в компании.
В «Россети Сибирь» добавили, что технологическое нарушение в Иланско-Нижнеингашском округе произошло после снегопада, но «причина еще будет расследоваться, так происходит с каждым технарушением».