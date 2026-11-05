В красноярском Иланско-Нижнеингашском округе восстановлено электроснабжение

«Электроснабжение части потребителей обеспечили еще вчера утром от резервных источников электроснабжения — передвижных дизельных генераторов. От одного подключали детский дом в Павловке, от другого — более половины потребителей ЛЭП, работу которой восстанавливали»,— уточнили в компании.