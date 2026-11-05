Бывший глава  правительства Прикамья занялся бизнесом в Москве

Михаил Антонов работал в органах власти Прикамья с 2004 по 2008 год в должности зампредседателя краевого правительства в команде Олега Чиркунова. С 2011 по 2012 год — заместитель председателя правительства Пермского края, исполняющий обязанности председателя правительства Пермского края, председатель правительства Пермского края. В 2012 году был назначен директором проектного офиса Московской школы управления «Сколково», а также возглавил проектный офис программы «5–100». С 2017 года — заместитель генерального директора — директор по развитию инновационной инфраструктуры АО РВК.