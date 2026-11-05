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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты в аэропорту Сочи отменили утром 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани города-курорта.
Ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов. Мера была необходима для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиров просят внимательно следить за актуальными данными о рейсе. Авиаперевозчики сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании. Необходимую информацию также можно узнать из аудиообъявлений в терминале.
Алина Зорина