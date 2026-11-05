Ученые обосновали необходимость бесплатных прививок от вируса папилломы человека
Если в следующем году не включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок, к 2050-м годам в России может вырасти заболеваемость раком шейки матки. Это увеличит нагрузку на систему ОМС и приведет к демографическим потерям. К такому выводу пришли эксперты Минздрава по результатам исследования, основанного на математическом моделировании.
Исследователи отмечают, что пиковые показатели рождаемости в современной России пришлись на 2012–2016 годы, когда ежегодно рождались около 1,9 млн детей. К 2027 году все эти подростки достигнут возраста первого полового контакта. Авторы научной работы смоделировали два сценария. В первом случае — при включении вакцинации в НКПП в 2027 году с применением мультикогортного подхода (одновременный охват девочек 9–13 лет и догоняющая вакцинация 14–15 лет) — достигается высокий охват (75–80%) и формируется устойчивый коллективный иммунитет. Модель показывает, что массовая иммунизация прерывает цепочку распространения инфекции, снижая частоту выявления предраковых состояний на 85–90% через 10–15 лет.
Во втором сценарии, при очередном переносе сроков, ВПЧ у большого числа молодых людей перейдет в хроническую форму. К 2035–2040 годам это создаст лавинообразную нагрузку на систему здравоохранения, а к 2045–2050 годам приведет к отсроченному пику рака шейки матки и смертности среди женщин активного трудоспособного возраста.