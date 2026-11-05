Ученые обосновали необходимость бесплатных прививок от вируса папилломы человека

Исследователи отмечают, что пиковые показатели рождаемости в современной России пришлись на 2012–2016 годы, когда ежегодно рождались около 1,9 млн детей. К 2027 году все эти подростки достигнут возраста первого полового контакта. Авторы научной работы смоделировали два сценария. В первом случае — при включении вакцинации в НКПП в 2027 году с применением мультикогортного подхода (одновременный охват девочек 9–13 лет и догоняющая вакцинация 14–15 лет) — достигается высокий охват (75–80%) и формируется устойчивый коллективный иммунитет. Модель показывает, что массовая иммунизация прерывает цепочку распространения инфекции, снижая частоту выявления предраковых состояний на 85–90% через 10–15 лет.