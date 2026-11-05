Бывшего красноярского следователя будут судить за хищение со спецстоянки чужой машины

По версии следствия, 22 октября 2021 года на автодороге у станции Крючково произошла авария, в которой погибли двое мужчин. С места ДТП полицейские изъяли и отправили на спецстоянку автомобиль «Нива». Замначальника следственного отдела убедил собственницу машины отказаться от ее получения. Ей он сообщил ложные сведения о дороговизне услуг эвакуатора и автостоянки, а также о значительных повреждениях автомобиля. Впоследствии полицейский перевез «Ниву» со спецстоянки в гараж своего знакомого и присвоил.