Бывшего красноярского следователя будут судить за хищение со спецстоянки чужой машины
В Красноярском крае бывший замначальника следственного отдела МО МВД «Емельяновский» предстанет перед судом за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 159 и ст. 285 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении СКР.
Основанием для возбуждения дела послужили материалы службы собственной безопасности ГУ МВД России по Красноярскому краю.
По версии следствия, 22 октября 2021 года на автодороге у станции Крючково произошла авария, в которой погибли двое мужчин. С места ДТП полицейские изъяли и отправили на спецстоянку автомобиль «Нива». Замначальника следственного отдела убедил собственницу машины отказаться от ее получения. Ей он сообщил ложные сведения о дороговизне услуг эвакуатора и автостоянки, а также о значительных повреждениях автомобиля. Впоследствии полицейский перевез «Ниву» со спецстоянки в гараж своего знакомого и присвоил.
Кроме того, в мае 2023 года полицейский проводил процессуальную проверку по факту ДТП на федеральной трассе «Сибирь», в котором один из водителей получил увечья. Страж порядка направил потерпевшему постановление о возбуждении дела, которое фактически не было заведено. В последующем виновник аварии был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, что повлекло нарушение прав и законных интересов пострадавшего.