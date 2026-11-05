Объемы аптечных продаж аналогов «Оземпика» увеличились на 38% в третьем квартале

Темпы роста продаж препаратов с семаглутидом — аналогов популярного «Оземпика», применяемого при похудении,— в России замедляются, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился “Ъ”. По подсчетам аналитиков, в январе—сентябре 2026 года в аптеках по всей стране реализовано 6,3 млн упаковок на 31,3 млрд руб., что больше год к году соответственно на 71% и 53%. Заметный скачок продаж в денежном выражении — на 77% — был зафиксирован в первом квартале этого года, в то время как по итогам третьего квартала показатель оказался ниже — рост на 38%. Показатели существенно отличаются от прошлогодних: за 2025 год аптечные продажи семаглутида по всей России увеличились в три раза.