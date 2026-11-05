Объемы аптечных продаж аналогов «Оземпика» увеличились на 38% в третьем квартале
Темпы роста продаж препаратов с семаглутидом — аналогов популярного «Оземпика», применяемого при похудении,— в России замедляются, следует из данных DSM Group, с которыми ознакомился “Ъ”. По подсчетам аналитиков, в январе—сентябре 2026 года в аптеках по всей стране реализовано 6,3 млн упаковок на 31,3 млрд руб., что больше год к году соответственно на 71% и 53%. Заметный скачок продаж в денежном выражении — на 77% — был зафиксирован в первом квартале этого года, в то время как по итогам третьего квартала показатель оказался ниже — рост на 38%. Показатели существенно отличаются от прошлогодних: за 2025 год аптечные продажи семаглутида по всей России увеличились в три раза.
Схожая ситуация у средств с содержанием тирзепатида — аналогов «Мунджаро», появившихся в рознице в 2025 году. За девять месяцев продажи достигли 49,2 млрд руб. (5,6 млн упаковок). Но и здесь заметно замедление темпов прироста: если в первом квартале рост выручки от продажи таких препаратов в аптеках был стократным, то в третьем — девятикратным год к году.
По продажам за январь—сентябрь 2026 года, как и в прошлые периоды, лидируют «Герофарм» и «Промомед». В сегменте семаглутида «Семавик» от «Герофарма» занимает 53% рынка в денежном выражении, а «Велгия» и «Квинсента» от «Промомеда» — 41%. Почти 67% денежных продаж в рознице препаратов на основе тирзепатида приходится на «Тирзетту» от «Промомеда», 32% — на «Седжаро» от «Герофарма».
Но конкуренция растет: на начало 2026 года в системе «Честный знак» было зарегистрировано уже 17 торговых наименований средств на основе этих действующих веществ. Для поддержания спроса на свою продукцию российские производители дженериков стараются зарегистрировать для лекарственных средств новые показания к применению. Например, при воспалительной форме неалкогольной жировой болезни печени.