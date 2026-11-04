В России покупают самые дешевые и самые дорогие телевизоры

По данным «М.Видео», в топ-5 по продажам вошли модели от китайских компаний TCL, Xiaomi и Hisense. Доли брендов на рынке в компании не раскрыли. Как ранее писал “Ъ”, за первые шесть месяцев 2026 года TCL занимала долю 15,4%, Hisense —12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно.