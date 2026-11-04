В России покупают самые дешевые и самые дорогие телевизоры
Объем рынка телевизоров в январе—сентябре 2026 года увеличился на 5,7% и составил 149 млрд руб. Средняя цена устройства осталась на том же уровне, что и в 2025 году,— около 30 тыс. руб. Участники рынка отмечают, что наибольший спрос сохраняется в премиум- и дешевых сегментах.
По данным «М.Видео», в топ-5 по продажам вошли модели от китайских компаний TCL, Xiaomi и Hisense. Доли брендов на рынке в компании не раскрыли. Как ранее писал “Ъ”, за первые шесть месяцев 2026 года TCL занимала долю 15,4%, Hisense —12,5%, южнокорейская Samsung — 10,7% и китайские Haier и Xiaomi — 10,1% и 9,6% соответственно.