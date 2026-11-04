Суд подтвердил штраф в 300 тыс. рублей за контейнеры на проезжей части в Сочи

Департамент горхозяйства указывал, что контейнерные площадки предусмотрены муниципальной схемой размещения мест накопления отходов. Ведомство не отвечает за их содержание. Кроме того, департамент отмечал, что вывоз отходов является технологическим процессом, а не умышленным созданием помех в дорожном движении.