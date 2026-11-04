Суд подтвердил штраф в 300 тыс. рублей за контейнеры на проезжей части в Сочи
Центральный районный суд Сочи отказал департаменту городского хозяйства мэрии курорта в удовлетворении жалобы на штраф в 300 тыс. руб. за размещение контейнеров для твердых коммунальных отходов на проезжей части. Это следует из решения, с которым ознакомился «Ъ-Сочи».
Согласно материалам дела, контейнеры были расположены на участке автомобильной дороги общего пользования в Центральном районе Сочи. По оценке Госавтоинспекции, их размещение создавало аварийно опасную ситуацию, а также помехи для водителей.
Дополнительным обстоятельством стало блокирование подъезда к муниципальным платным парковочным местам. Из-за расположения контейнеров использовать парковку было невозможно. Это приводило к тому, что городской бюджет недополучал доходы.
Департамент горхозяйства указывал, что контейнерные площадки предусмотрены муниципальной схемой размещения мест накопления отходов. Ведомство не отвечает за их содержание. Кроме того, департамент отмечал, что вывоз отходов является технологическим процессом, а не умышленным созданием помех в дорожном движении.
Суд эти доводы отклонил. Он отметил, что размещение контейнеров не было предусмотрено проектом организации дорожного движения. Несмотря на направленное департаменту требование переместить их за пределы проезжей части, контейнеры оставались на месте.
Решение может быть обжаловано в Краснодарском краевом суде.