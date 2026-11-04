Индульгенция для игумена
За торговлю опасным молоком в Астрахани будут судить технолога скита монастыря
В Астрахани перед судом предстанет обвиняемая в производстве опасной для здоровья продукции. Дело завели после того, как в мае несколько служителей и прихожан Иоанно-Предтеченского монастыря заболели бруцеллезом. Сообщалось, что причиной ЧП стало произведенное на «монастырском подворье» козье молоко. Соответствующее КФХ принадлежит игумену упомянутого монастыря Константину Барбашову. Организация является получателем господдержки, а также множества предостережений Роспотребнадзора и Россельхознадзора. На скамье подсудимых оказалась Нина Тощева, работавшая в хозяйстве игумена молочным технологом.
Кировский районный суд Астрахани принял к рассмотрению дело о произошедшем в мае заражении бруцеллезом местных жителей, в том числе служителей и прихожан Иоанно-Предтеченского монастыря, сообщила пресс-служба органа. Региональные СУ СКР и прокуратура предъявили местной жительнице обвинение в производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечавшей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в том числе требованиям ветеринарно-санитарных норм (ч. 1 ст. 238 УК РФ). После употребления сырого козьего молока инфекцией заразились 12 потерпевших. “Ъ” выяснил, что перед судом предстанет технолог молочного производства Нина Тощева. В суде уточнили: она полностью признала вину.
Опасную продукцию изготовили на «монастырском подворье», расположенном в селе Комаровка Камызякского района. “Ъ” узнал, что речь идет о 51-летнем игумене Иоанно-Предтеченского монастыря Петре (в миру Константин Барбашов). Он зарегистрировался в качестве ИП (в форме главы КФХ) в ноябре 2007 года (Rusprofile). Основной код ОКВЭД — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Среди дополнительных кодов: выращивание овощей и бахчевых, разведение лошадей, ослов и кроликов. С 15 мая на территории КФХ действует карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота.
За время существования КФХ Россельхознадзор и Роспотребнадзор проверяли его 16 раз. Большая часть контрольных мероприятий закончилась выдачей Константину Барбашову предостережений об устранении нарушений, в большинстве случаев касавшихся соблюдения ветеринарных норм и составления сопровождающей документации продукции. Последние проверки прошли 2 июня, 9-го и 29 июля. По итогам последнего мероприятия игумен получил очередное предостережение.
По информации официального портала РПЦ «Монастырский вестник», Константин Барбашов в 1992 году окончил школу и поступил в Казанский авиационный университет «на военную специальность». В 1995-м, «из-за закрытия отделения», господин Барбашов перевелся в Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства на кафедру «Судовые силовые установки, проектирование и монтаж», который окончил в 1999 году. Тогда же он поступил в Волгоградское духовное училище и выпустился через год. 28 июня 2000 года Барбашов стал дьяконом, 5 ноября принял монашеский постриг с именем в честь апостола Петра, 12 ноября стал иеромонахом. 27 декабря Священный Синод РПЦ назначил его наместником, а 1 января 2001 года — игуменом Иоанно-Предтеченского монастыря. В 2009 году игумен Петр закончил заочное отделение Московской духовной семинарии, в 2013-м — стал заведующим Катехизаторскими курсами Астраханской епархии, также является членом епархиальных совета и суда.
В интервью «Монастырскому вестнику» отец Петр рассказал, что Николо-Комаровский скит-подворье основали из-за тяжести жизни в городе и желания монахов «какой-то деятельностью заниматься, трудиться ради собственного пропитания и для поддержания ближнего». Монастырь выкупил заброшенный студенческий лагерь и территорию бывшего колхоза. Монахи привели объект в порядок, восстановили водопровод, электроснабжение и газопровод. «Объединили три комнаты, сделав там домовую церковь, и возвели колокольню. Церковь назвали в честь иконы Божией Матери „Неупиваемая Чаша“, потому что недуг винопития в ближайших селах Казымякского района был очень сильным. Из подмосковного монастыря в Серпухове специально привезли сюда список с чудотворной иконы»,— рассказал Константин Барбашов. Затем он отметил успехи скита в производстве кагора.
Также игумен поделился неудачными результатами проекта по производству биогумуса — продукта жизнедеятельности дождевых червей. «А сколько труда мы вложили, разрабатывая высокотехнологичный процесс! Сколько материала закупили! И воочию видели: засыхает какое-то растение или дерево — добавляешь биогумус, оно расцветает. Просто чудеса происходили! Но нас не пустили на торговые площадки — там „все свои“. Хотя наш гумус по лабораторным показателям более высокого качества и при этом дешевле»,— заявил господин Барбашов, не уточнив, в чем именно монашеский биогумус превосходит продукцию конкурентов. Ъ выяснил, что ООО «Производственно-коммерческая фирма „Живая Сила“» существовала с 2007-го по 2016 год. Компания закончила с выручкой 220 и 142 тыс. руб. 2013-й и 2014 год соответственно. Организация ни разу не получала прибыль.
Скит занялся скотоводством в 2004 году — с двух пожертвованных коров. «На сегодняшний день (2022 год — Ъ) у нас где-то 150-160 голов крупного рогатого скота. Есть куры, петухи, индюки. Дважды мы получили господдержку по программе „Развитие семейных животноводческих ферм“ и закупили молокопровод, доильную установку, танк-охладитель для молока»,— рассказал отец Петр. Он уточнил, что КФХ выпускает сметану, масло, брынзу, творожные продукты из коровьего и козьего молока.
В интервью тому же изданию оказавшаяся на скамье подсудимых Нина Тощева рассказала о процессе пастеризации молока. «Главным элементом технологической цепочки» в тексте назвали молитву. Связаться со стороной защиты и отцом Петром “Ъ” не удалось.