Индульгенция для игумена

Также игумен поделился неудачными результатами проекта по производству биогумуса — продукта жизнедеятельности дождевых червей. «А сколько труда мы вложили, разрабатывая высокотехнологичный процесс! Сколько материала закупили! И воочию видели: засыхает какое-то растение или дерево — добавляешь биогумус, оно расцветает. Просто чудеса происходили! Но нас не пустили на торговые площадки — там „все свои“. Хотя наш гумус по лабораторным показателям более высокого качества и при этом дешевле»,— заявил господин Барбашов, не уточнив, в чем именно монашеский биогумус превосходит продукцию конкурентов. Ъ выяснил, что ООО «Производственно-коммерческая фирма „Живая Сила“» существовала с 2007-го по 2016 год. Компания закончила с выручкой 220 и 142 тыс. руб. 2013-й и 2014 год соответственно. Организация ни разу не получала прибыль.