В четырех свердловских муниципалитетах повысили предельные индексы платы за ЖКУ
В четырех муниципалитетах Свердловской области с 1 ноября повышаются предельные (максимальные) индексы изменения размера платы за коммунальные услуги. Соответствующий указ подписал губернатор региона.
Согласно документу, для Березовского и Лесного предельный индекс изменения платы с 1 ноября по 31 декабря 2026 года установлен на уровне 10,5%. В Первоуральске этот показатель составит 12,2%, а в Нижнетуринском муниципальном округе — 14,2%.
Ранее для Березовского, Лесного, Первоуральска и Нижнетуринского муниципального округа на 2026 год были установлены два периода: с января по сентябрь индекс составлял 1,7%, с 1 октября по 31 декабря — 9,7%. Такие же показатели установлены для большинства территорий.
Предельный индекс определяет максимально возможный рост платежа за коммунальные услуги.
Напомним, ранее депутаты 23 местных дум обратились к губернатору с просьбой повысить тарифы на теплоснабжение с июля 2027 года. Необходимость этого они объяснили критической изношенностью инфраструктуры и тяжелым состоянием коммунальных предприятий.