В четырех свердловских муниципалитетах повысили предельные индексы платы за ЖКУ

Ранее для Березовского, Лесного, Первоуральска и Нижнетуринского муниципального округа на 2026 год были установлены два периода: с января по сентябрь индекс составлял 1,7%, с 1 октября по 31 декабря — 9,7%. Такие же показатели установлены для большинства территорий.