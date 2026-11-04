«Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:0

Третий период ознаменовался еще двумя шайбами, автором которых стал Шелдон Ремпал. Сначала канадский нападающий поразил ворота тольяттинцев с передачи Джека Родуолда, а вскоре закрепил успех в связке с Александром Жаровским и Ярославом Цулыгиным.