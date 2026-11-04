«Салават Юлаев» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:0
Нападающий Шелдон Ремпал забросил две шайбы в ворота соперника
Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» победил «Ладу» (Тольятти) со счетом 5:0.
Первую шайбу в ворота гостей удалось забросить на четвертой минуте матча: отличился Джек Родуолд с передачи Евгения Кулика.
На 12-й минуте тольяттинцы смогли удачно завершить атаку на ворота уфимцев, но гол не засчитали из-за игры высокоподнятой клюшкой.
Автором второй шайбы стал Александр Жаровский: сместившись с края в центр, он точным броском сделал счет 2:0.
Во втором периоде разрыв увеличился после броска Максима Загребина, сумевшего обыграть нескольких игроков соперника и добравшегося до голкипера «Лады» в одиночку.
Третий период ознаменовался еще двумя шайбами, автором которых стал Шелдон Ремпал. Сначала канадский нападающий поразил ворота тольяттинцев с передачи Джека Родуолда, а вскоре закрепил успех в связке с Александром Жаровским и Ярославом Цулыгиным.
Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», матч между командами начался с серьезной задержкой. «Лада», которая 2 ноября играла с «Локомотивом», не смогла вовремя вылететь в Уфу из-за ограничений в работе ярославского аэропорта. Сегодня утром аэропорт Уфы был закрыт на время беспилотной опасности. Из-за этого время матча дважды переносилось, а тольяттинцы прибыли на «Уфа-Арену» буквально за пару часов до выхода на лед.