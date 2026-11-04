Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой» перенесли на 19:00

«Ярославль не хотел нас отпускать, но мы вырвались! Держим курс на Уфу»,— такое сообщение появилось в Telegram-канале «Лады» около 10:00 по уфимскому времени. Примерно в то же время в международном аэропорту Уфы были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. На данный момент они продолжают действовать.