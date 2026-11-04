Матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ладой» перенесли на 19:00
Команда из Тольятти не смогла вовремя вылететь в Уфу из Ярославля
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В связи с задержкой рейса начало матча чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой» переносится на 19:00, сообщила пресс-служба «Салавата Юлаева». «Возможны дальнейшие изменения, о которых клуб сообщит дополнительно»,— отмечено в сообщении.
Ранее матч, который должен был состояться в 16:30, переносили на один час позже.
«Ярославль не хотел нас отпускать, но мы вырвались! Держим курс на Уфу»,— такое сообщение появилось в Telegram-канале «Лады» около 10:00 по уфимскому времени. Примерно в то же время в международном аэропорту Уфы были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. На данный момент они продолжают действовать.
2 ноября тольяттинская команда в Ярославле встречалась с местным «Локомотивом».