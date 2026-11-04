Нефть Brent подешевела более чем на $4 за баррель в течение дня
Цена нефти Brent упала ниже $96 за баррель впервые с сентября
Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в январе на лондонской бирже ICE опустилась ниже $96 за баррель — до $95,5 за баррель. Это минимальная цена на нефть этой марки с 30 сентября.
Сейчас снижение стоимости составляет 7,5%. Несколько часов назад фьючерс торговался по $100 за баррель.
Один из факторов снижения цен на топливо — преимущество Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс США. Reuters отмечает, что инвесторы рассчитывают на смену внешней политики Белого дома и ожидают окончания военной операции в Иране.