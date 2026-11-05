Стройка уперлась в одного
Выручка строительной отрасли Ярославской области приблизилась к 352 млрд руб., но за впечатляющей цифрой скрываются высокая концентрация рынка, снижение рентабельности и прогнозируемое сокращение ввода жилья
Строительство Ярославской области переживает неоднородную перестройку. Число действующих юридических лиц за год сократилось, а совокупная выручка почти удвоилась за два года. Но за ростом рынка стоит прежде всего один крупный игрок. У остальных компаний динамика гораздо скромнее, а финансовые показатели говорят о растущем давлении на небольших подрядчиков.
Рынок с одним лидером
По данным СПАРК-Интерфакс, на 1 октября 2026 года в Ярославской области насчитывалось 3 755 действующих строительных юридических лиц — на 165 меньше, чем годом ранее. Из них 2 106 занимаются строительством зданий, 281 — инженерных сооружений, еще 1 368 выполняют специализированные строительные работы. За девять месяцев 2026 года зарегистрировано 105 новых компаний, ликвидировано 226.
На этом фоне заметно увеличилось число индивидуальных предпринимателей: 3 129 против 2 274 годом ранее. Почти 1,9 тыс. из них работают в сегменте специализированных строительных работ. Сокращение числа юрлиц при росте количества ИП может говорить об изменении организационной структуры отрасли, хотя само по себе не позволяет утверждать, что компании массово переходят в статус ИП.
Количество зарегистрированных участников, впрочем, не стоит путать с размером рынка. Выручка и прибыль рассчитываются по компаниям, для которых в СПАРК есть финансовая отчетность. Это более узкая выборка, и именно она позволяет оценить экономику отрасли.
В 2023 году совокупная выручка таких строительных компаний составляла 185,5 млрд руб., в 2024 — 195,1 млрд руб., а в 2025 достигла 352,4 млрд руб. Главный источник прироста — АО «ГК «ЕКС»: за два года его выручка увеличилась со 111,6 до 260 млрд руб. На компанию пришлось 73,8% отраслевого оборота.
Без учета лидера отрасли картина складывается значительно скромнее. Выручка остальных компаний выросла с 73,8 до 92,4 млрд руб., или примерно на четверть. Причем темпы замедляются: с 14,3% в 2023 году до 9,4% в 2025. Получается, что почти двукратный рост отрасли в целом не означает сопоставимого расширения бизнеса для большинства ее участников.
Концентрация заметна и среди крупных игроков. На четыре компании приходится 76,4% совокупной выручки. Однако три следующих за лидером участника занимают все вместе лишь 10,3% рынка. Фактически статистический результат всей отрасли в значительной степени определяется финансовыми показателями одного крупного подрядчика.
Основной оборот отрасли формирует строительство зданий: в 2025 году на этот сегмент пришлось 312,9 млрд руб. выручки. Специализированные строительные работы принесли 27,5 млрд руб. выручки, строительство инженерных сооружений — около 12 млрд руб.
ТОП-10 строительных компаний Ярославской области по выручке за 2025 год
|№ п/п
|Наименование
|Выручка, млн руб.
|1
|АО «ГК «ЕКС»
|260 032,30
|2
|ООО «Угличское ДСУ»
|4 638,60
|3
|ООО «Капиталгруппстрой»
|2 765,80
|4
|ООО «ЯСУ»
|2 082,40
|5
|ООО «Кипмонтаж»
|1 780,60
|6
|АО «АПСК «ГСА»
|1 487,10
|7
|АО «Спецмонтаж»
|1 416,50
|8
|ООО ПСЦ «Электроника»
|1 279,10
|9
|ООО «Стройтех»
|1 205,80
|10
|ООО «Коксохиммонтаж-Волга»
|1 175,00
Источник: по данным СПАРК-Интерфакс
Малые масштабы большого рынка
За пределами крупнейших игроков строительный бизнес выглядит иначе. Медианная выручка компании в 2025 году составила 16,6 млрд руб. У 29% организаций она не превысила 4,1 млрд руб., а у 897 компаний оказалась ниже 1 млн руб. Для значительной части участников строительство — это бизнес с небольшим оборотом, в котором финансовый результат может зависеть от нескольких контрактов.
Это особенно заметно в сегменте микропредприятий. В 2025 году их совокупная выручка сократилась на 15,6% до 31,1 млрд руб. год к году. При этом именно микробизнес составляет основную часть компаний в финансовой выборке. На долю 1 298 таких организаций приходится менее десятой части общего оборота отрасли. Напротив, у крупных компаний выручка достигла 269,5 млрд руб. из 352,4 млрд руб. совокупно.
Эти цифры не позволяют однозначно объяснить, почему небольшие компании теряют оборот. Но они показывают, что рост строительного рынка распределяется неравномерно. Крупные проекты и значительные объемы сосредоточены у ограниченного числа участников, тогда как многочисленные небольшие организации работают в гораздо более узком финансовом секторе.
Прибыль отстает от оборота
Совокупная чистая прибыль строительных компаний в 2025 году составила 11 млрд руб. — на 26,9% больше, чем в 2023. Около 6,6 млрд руб. из этой суммы обеспечило АО «ГК «ЕКС». При этом медианная чистая рентабельность за два года снизилась с 2,32% до 1,88%, а рентабельность продаж — с 4,15% до 3,94%.
Иными словами, выручка растет значительно быстрее, чем способность компаний превращать ее в прибыль. Высокую чистую рентабельность, более 20%, в 2025 году показали только 11,4% организаций. Одновременно число компаний с отрицательной рентабельностью увеличилось со 197 в 2023 году до 257 в 2025. Совокупные убытки предприятий, потерявших более 1 млн руб., выросли за этот период с 0,5 до 1,13 млрд руб.
Наиболее заметные потери пришлись на строительство зданий: в 2025 году убыточными были 138 компаний этого сегмента, их совокупный убыток составил 633,6 млн руб. В специализированных строительных работах убытки достигли 400 млн руб., в инженерном строительстве — 146,4 млн руб.
Финансовая устойчивость отрасли также остается неоднородной. Медианный коэффициент автономии, отражающий долю активов компании, сформированных за счет собственных средств, вырос с 18,8% в 2023 году до 25% в 2025. Однако у 55,4% компаний собственные средства покрывают менее трети обязательств. У 167 организаций собственный капитал отрицательный: объем обязательств превышает собственные источники финансирования. Особенно уязвимы малые предприятия, у которых медианный коэффициент автономии составляет 14,5%.
По оценке СПАРК, 132 строительные компании находятся в зоне высокого финансового риска. Большинство из них убыточны или имеют отрицательный капитал. Наиболее рискованным выглядит жилищное строительство: средний индекс финансового риска здесь составляет 36 баллов против 29-30 баллов в инфраструктурных сегментах. Это согласуется с более высокой зависимостью жилищного рынка от ипотеки и заемного финансирования.
ТОП-10 строительных компаний Ярославской области по чистой прибыли за 2025 год
|№ п/п
|Наименование
|Чистая прибыль, млн руб.
|1
|АО «ГК «ЕКС»
|6 550,70
|2
|ООО «ЯСУ»
|240,60
|3
|ООО СЗ «Гарантстрой»
|210,20
|4
|ООО «ВПС»
|170,10
|5
|ООО СЗ «Техстрой»
|168,40
|6
|ООО «Угличское ДСУ»
|166,50
|7
|ООО «СЗ «Градстрой76»
|148,80
|8
|ООО «Энергоцентр»
|118,50
|9
|ООО «Конвент»
|110,20
|10
|ООО ПСЦ «Электроника»
|109,60
Источник: по данным СПАРК-Интерфакс
Жилищный рынок готовится к снижению
В 2025 году в Ярославской области ввели 938,6 тыс. кв. м жилья — на 1,6% меньше, чем годом ранее. Почти 600 тыс. кв. м пришлось на индивидуальное жилищное строительство. Однако прогноз социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы предполагает более заметное сокращение объемов ввода уже в ближайшей перспективе.
В 2026 году ожидается ввод 710 тыс. кв. м жилья — примерно на четверть меньше результата 2025 года. В 2027-м показатель может снизиться до 510 тыс. кв. м по неблагоприятному сценарию или до 565 тыс. кв. м по благоприятному. В индивидуальном жилищном строительстве прогноз также предполагает существенное снижение: с почти 600 тыс. кв. м в 2025 году до 394 тыс. кв. м в 2026-м и 203–245 тыс. кв. м в 2027-м. Небольшой рост ожидается лишь в 2028–2029 годах.
Для подрядчиков, ориентированных на жилищное строительство и частный спрос, это означает риск сокращения будущего объема заказов. Впрочем, снижение ввода не обязательно сразу отразится на выручке строительных компаний: между продажей жилья, запуском проекта, выполнением работ и сдачей объекта проходит время. Но сам прогноз указывает на сужение рынка, за который будут конкурировать подрядчики.
У отрасли есть и другие особенности. Среднесписочная численность работников строительных компаний в 2025 году составила 12,2 тыс. человек — примерно на уровне двух предыдущих лет. Существенного расширения занятости на фоне роста выручки не произошло. При этом данные СПАРК не позволяют надежно оценить среднюю зарплату в отрасли: соответствующие сведения есть лишь у небольшого числа компаний.
В итоге строительный рынок Ярославской области выглядит крупным по обороту, но неоднородным по качеству этого роста. Финансовый результат все сильнее зависит от нескольких крупных игроков, тогда как значительная часть компаний работает с небольшой выручкой, низкой рентабельностью и ограниченным запасом собственного капитала. Если прогноз по вводу жилья реализуется, конкуренция за заказы может усилиться. Для крупных компаний это вопрос загрузки портфеля проектов, для небольших — уже вопрос финансовой выносливости.