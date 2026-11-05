Стройка уперлась в одного

В 2026 году ожидается ввод 710 тыс. кв. м жилья — примерно на четверть меньше результата 2025 года. В 2027-м показатель может снизиться до 510 тыс. кв. м по неблагоприятному сценарию или до 565 тыс. кв. м по благоприятному. В индивидуальном жилищном строительстве прогноз также предполагает существенное снижение: с почти 600 тыс. кв. м в 2025 году до 394 тыс. кв. м в 2026-м и 203–245 тыс. кв. м в 2027-м. Небольшой рост ожидается лишь в 2028–2029 годах.