Ввод жилья в Ярославской области снизится в ближайшие годы

Падение ожидается уже в текущем году. Согласно прогнозу, ввод жилья в 2026 году составит 710 тыс. кв. м, или 75,6% от уровня 2025 года (938,6 тыс. кв. м). В 2027 году в строй введут 510 тыс. кв. м по неблагоприятному варианту прогноза или 565 тыс. кв. м — по благоприятному. В 2028 и 2029 годах ожидается рост на 1–3% к предыдущему году.