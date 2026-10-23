Ввод жилья в Ярославской области снизится в ближайшие годы
В Ярославской области объем ввода жилья в 2026–2029 годах будет ниже, чем в последние годы. Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2027–2029 годов.
Падение ожидается уже в текущем году. Согласно прогнозу, ввод жилья в 2026 году составит 710 тыс. кв. м, или 75,6% от уровня 2025 года (938,6 тыс. кв. м). В 2027 году в строй введут 510 тыс. кв. м по неблагоприятному варианту прогноза или 565 тыс. кв. м — по благоприятному. В 2028 и 2029 годах ожидается рост на 1–3% к предыдущему году.
Схожая динамика прогнозируется и в индивидуальном жилищном строительстве. В текущем году будет построено 394 тыс. кв. м, или 65,9% от уровня предыдущего года. В 2027 году планируется построить 203 тыс. или 245 тыс. кв. м в зависимости от варианта прогноза, после чего начнется небольшой рост.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что о возможном снижении ввода жилья на этой неделе заявил и исполняющий обязанности мэра Ярославля Николай Степанов в связи со вступлением в силу изменений в Водный кодекс. Из-за этого под запрет на новое строительство попала почти четверть территории Ярославля — около 5 тыс. га.