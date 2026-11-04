Объем отобранных проектов модернизации ТЭС вновь оказался меньше квоты

По итогам конкурсного отбора генерирующие компании к 2030 году обновят 1,62 ГВт мощностей ТЭС. Шесть проектов мощностью 1,244 ГВт расположены в первой ценовой зоне (Европа и Урал), еще два проекта на 380 МВт — во второй ценовой зоне (Сибирь и Дальний Восток). Результаты опубликовал «Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы).