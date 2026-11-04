Объем отобранных проектов модернизации ТЭС вновь оказался меньше квоты
По итогам конкурсного отбора генерирующие компании к 2030 году обновят 1,62 ГВт мощностей ТЭС. Шесть проектов мощностью 1,244 ГВт расположены в первой ценовой зоне (Европа и Урал), еще два проекта на 380 МВт — во второй ценовой зоне (Сибирь и Дальний Восток). Результаты опубликовал «Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы).
В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” сообщили, что конкуренция при отборе оказалась достаточно низкой. Это повод проанализировать причины недостаточной активности участников и принять меры по оптимизации порядка и параметров отбора, считают эксперты.