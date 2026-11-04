Генерации не хватило идей
Объем отобранных проектов модернизации ТЭС вновь оказался меньше квоты
Генерирующие компании к 2030 году модернизируют ТЭС на 1,62 ГВт, проекты были отобраны на конкурсе, при этом квота в 2 ГВт, как и годом ранее, не была выбрана полностью. Энергетики ожидают актуализации предельных CAPEX и других корректировок условий конкурса, а крупная промышленность считает, что результаты говорят об отсутствии острой необходимости в модернизации и увеличении квот.
По итогам конкурсного отбора генерирующие компании к 2030 году обновят 1,62 ГВт мощностей ТЭС. Шесть проектов мощностью 1,244 ГВт расположены в первой ценовой зоне (Европа и Урал), еще два проекта на 380 МВт — во второй ценовой зоне (Сибирь и Дальний Восток). Результаты опубликовал «Системный оператор» (СО; диспетчер энергосистемы).
«Кузбассэнерго» (входит в Сибирскую генерирующую компанию; СГК) модернизирует энергоблок на Рефтинской ГРЭС, после чего его мощность вырастет до 520 МВт. «Мосэнерго» (входит в «Газпром энергохолдинг») увеличит мощность блока до 259 МВт на ТЭЦ-21. «СГК-Алтай» обновит Барнаульскую ТЭЦ-3 (ТГ-1, ТГ-3 на 270 МВт), а «Кемеровская генерация» — Кемеровскую ГРЭС (110 МВт). Также на конкурсе были отобраны проекты ТГК-1 на Северной ТЭЦ (100 МВт), «Форвард Энерго» на Челябинской ТЭЦ-2 (60 МВт), ТГК-16 на Казанской ТЭЦ-3 (105 МВт), проект на Щекинской ГРЭС (200 МВт).
Как сообщил СО, шесть проектов мощностью 1,15 ГВт предусматривают комплексную замену турбины, два проекта мощностью 470 МВт — замену котлоагрегата. Объем капитальных вложений в проекты составит 123,84 млрд руб.
Средняя удельная величина капитальных затрат — 76,3 млн руб. за МВт. Коэффициент эффективности — показатель, по которому конкурировали проекты, характеризующий уровень одноставочной цены на электроэнергию,— в первой ценовой зоне составил от 6607,52 до 10161,47, во второй ценовой зоне — от 14417,86 до 20122,97.
На этапе приема технических заявок конкуренция оказалась высокой: было подано 128 заявок в отношении 56 генерирующих объектов на 46 электростанциях. В 2025 году были отобраны проекты на 1,72 ГВт из 2 ГВт. Квота для возведения новых парогазовых установок (ПГУ) на 2029–2031 годы составила 5 ГВт, но отбор прошли проекты всего на 1 ГВт. Тогда инвесторов не устроили ценовые параметры.
В СО сообщили “Ъ”, что суммарный объем поданных заявок превышал установленные квоты отбора.
Не все заявленные проекты вошли в итоговый перечень: в первой ценовой зоне — по критериям ценовой конкуренции (правило замыкающего объекта при исчерпании лимита), а во второй ценовой зоне две заявки не были отобраны из-за несоответствия заявленного периода реализации мероприятий требованиям правил отбора, уточнил диспетчер. Неотобранный объем мощности в рамках прошедшего отбора в соответствии с правилами подлежит переносу в отбор следующего периода, уточнили в СО. В Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.
В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” сообщили, что объемы мощности, в отношении которой были поданы ценовые заявки, в обеих ценовых зонах превысили квоты, но часть проектов не была отобрана из-за режимных ограничений (запрет на снижение мощности генерации, без которой невозможна модернизация), а часть не была принята из-за размеров (при их отборе суммарные объемы превысили бы квоту). В то же время конкуренция при отборе оказалась достаточно низкой. «Это повод проанализировать причины недостаточной активности участников и принять меры по оптимизации порядка и параметров отбора»,— считают в «Совете рынка».
39 лет
составляет средний возраст тепловой генерации в России, по данным Минэнерго.
В «Совете производителей энергии» говорят, что направили в профильные ведомства предложения по повышению эффектности отборов, ключевой пункт — регулярная актуализация предельных CAPEX. В «Силовых машинах» отмечают, что необходимо организовывать ритмичные отборы с квотой не менее 4 ГВт в год для паросиловых установок и не менее 4 ГВт в год для ПГУ, с реалистичными CAPEX и сроком между проведением конкурса и вводом объектов. В компании указывают, что загрузка ее газотурбинного производства с 2027 года снижается, что грозит потерей созданных отраслевых компетенций.
В «Сообществе потребителей энергии» cчитают, что результаты подтвердили отсутствие острой необходимости в модернизации и превышении квот над спросом. С согласия регулятора поставщики ранее отказались или перенесли реализацию 154 проектов мощностью 31,5 ГВт. В условиях снижения электропотребления, дорогих кредитов и ограниченных возможностей энергомашиностроения квоты необходимо сократить как минимум вдвое, увязав их с подтвержденной потребностью в мощности и требованиями надежности в конкретных энергорайонах, говорят в ассоциации. Там также предлагают «умерить доходность» проектов, составляющую в последние годы около 20%, но, как показывает практика, не влияющую на усиление конкуренции.