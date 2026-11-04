Генерации не хватило идей

В «Совете производителей энергии» говорят, что направили в профильные ведомства предложения по повышению эффектности отборов, ключевой пункт — регулярная актуализация предельных CAPEX. В «Силовых машинах» отмечают, что необходимо организовывать ритмичные отборы с квотой не менее 4 ГВт в год для паросиловых установок и не менее 4 ГВт в год для ПГУ, с реалистичными CAPEX и сроком между проведением конкурса и вводом объектов. В компании указывают, что загрузка ее газотурбинного производства с 2027 года снижается, что грозит потерей созданных отраслевых компетенций.