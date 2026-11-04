Десятки домов в трех районах Воронежа остались без воды из-за аварии
В Воронеже из-за коммунальной аварии отключили воду в 89 домах на девяти улицах в Ленинском, Советском и Коминтерновском районах. Ограничения снимут после завершения восстановительных работ. Это следует из сообщения ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).
Утечку обнаружили на водопроводной линии диаметром 1 000 мм на улице Жемчужной еще днем. Об ограничении водоснабжения в «РВК-Воронеж» сообщили уже вечером. Примерно в 18:35 специалисты приступили к земляным работам.
Отметим, что температура воздуха в Воронеже ближайшей ночью опустится до 0°C. Региональный Гидрометцентр прогнозирует дождь со снегом.
Также в 12:10 в «РВК-Воронеж» сообщили об отключении воды в 319 домах Советского района. На тот момент специалисты начали ремонтные работы на водопроводной линии на улице Путиловской.