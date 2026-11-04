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Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
Черноземье

Где в Воронеже отключили воду 4 ноября

Из-за утечки на водопроводе диаметром 1 000 мм на улице Жемчужной в Воронеже отключили воду в трех районах города из шести. Под ограничения попали 89 домов на девяти улицах. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).
В зону отключения вошли следующие адреса:

  • улица Куцыгина, 30;

  • улица Беговая, 223/2, 223/4, 223в, 225, 229;

  • улица Промышленная, 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 24, 24А, 24Б, 24В, 59, 77;

  • улица Кольцовская, 68, 70, 72;

  • улица Свободы, 65, 67;

  • переулок Электронный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 17б, 18, 18а, 19, 19а, 19б, 20, 21, 21б, 22, 24, 25, 26, 27, 28;

  • улица Пирогова, 8А;

  • переулок Кабельный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15№

  • ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 259/1, 259/10, 259/13, 259/14, 259/16, 259/2, 259/3, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/9.

Также в Ленинском районе может быть понижено давление.