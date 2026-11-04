Где в Воронеже отключили воду 4 ноября

Из-за утечки на водопроводе диаметром 1 000 мм на улице Жемчужной в Воронеже отключили воду в трех районах города из шести. Под ограничения попали 89 домов на девяти улицах. Об этом сообщили в ООО «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал»).