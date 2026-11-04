Киевский суд арестовал двух человек по делу о столкновениях у части «Азова»*
Суд арестовал медработницу Молодую после столкновений у военной части под Киевом
Суд в Киеве отправил Валентину Молодую под стражу на два месяца по делу о столкновениях у военной части «Азова»* (признан в РФ террористическим и запрещен), где содержались военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть (СОЧ). Ее обвиняют в организации беспорядков, раскрытии данных о расположении воинских частей и воспрепятствовании действиям военных.
По тому же делу задержали еще двух человек. Одного из них суд также арестовал, а меру пресечения второму пока не избрал.
Вечером 2 ноября в селе Петропавловская Борщаговка в Киевской области у воинской части Национальной гвардии, которая входит в состав корпуса «Азов»*, собрались десятки человек. Украинские СМИ писали, что в подвале здания удерживают и истязают военнослужащих, оставивших часть. Информация о числе удерживаемых разнилась — от 14 до 40 мужчин.
Валентина Молодая прибыла к части одной из первых. Она приехала на машине скорой помощи, представилась владелицей компании «Мед-престиж» и потребовала пропустить ее внутрь, чтобы помочь оказавшимся там людям. Вскоре на место прибыли десятки других людей, которые пытались выбить ворота части. В МВД страны заявили, что женщина с сообщником под видом бригады скорой помощи за деньги оказывала услуги по освобождению мобилизованных.
*«Азов» — признан в РФ террористическим и запрещен.