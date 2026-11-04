Киевский суд арестовал двух человек по делу о столкновениях у части «Азова»*

Валентина Молодая прибыла к части одной из первых. Она приехала на машине скорой помощи, представилась владелицей компании «Мед-престиж» и потребовала пропустить ее внутрь, чтобы помочь оказавшимся там людям. Вскоре на место прибыли десятки других людей, которые пытались выбить ворота части. В МВД страны заявили, что женщина с сообщником под видом бригады скорой помощи за деньги оказывала услуги по освобождению мобилизованных.