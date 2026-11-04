«Локомотив» обыграл «Спартак» со счетом 4:1
Ярославский «Локомотив» победил московский «Спартак» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 4:1.
В составе ярославцев шайбы забросили Егор Сурин, Данил Романцев, Денис Алексеев и Рушан Рафиков. Единственный гол «Спартака» на счету Сергея Лукьянцева.
После победы «Локомотив» набрал 32 очка и занимает второе место в Западной конференции. У «Спартака» 28 очков и пятая строчка.
Следующий матч ярославцы проведут 6 ноября против тольяттинской «Лады».