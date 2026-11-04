Западные страны препятствуют возвращению российских хоккеистов на соревнования
Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) вернуть российский хоккей на международную арену вызвало крайне негативную реакцию целого ряда государств. Несколько стран, включая Швецию, Финляндию и Чехию, предупредили, что их хоккеисты не будут играть со сборной России. Канадский премьер-министр Марк Карни пообещал не пустить россиян на молодежный чемпионат мира. Германия рассматривает возможность отказа от проведения взрослого мирового первенства в случае участия в нем россиян.
Международная федерация хоккея (IIHF), попавшая в сложную ситуацию, отметила, что «немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями».