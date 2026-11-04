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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204«Ъ» Газета
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Чем чревато поражение партии Дональда Трампа на выборах в Конгресс

Судя по опросам общественного мнения, поражение партии Трампа отражает прежде всего протестные настроения среди избирателей: большинство голосовали не столько за демократов, сколько против политики республиканской администрации.
С победой на выборах у демократов появятся и дополнительные рычаги влияния на политику действующей республиканской администрации, прежде всего внутреннюю. По мнению экспертов, американская политика возвращается к состоянию так называемого gridlock — ситуации, когда «шестеренки» политического механизма заедают и ничего не двигается: две партии плохо понимают друг друга, почти не находят точек соприкосновения и взаимно настроены враждебно.
Подробности — в материале «Америка посинела от ярости».