Чем чревато поражение партии Дональда Трампа на выборах в Конгресс

С победой на выборах у демократов появятся и дополнительные рычаги влияния на политику действующей республиканской администрации, прежде всего внутреннюю. По мнению экспертов, американская политика возвращается к состоянию так называемого gridlock — ситуации, когда «шестеренки» политического механизма заедают и ничего не двигается: две партии плохо понимают друг друга, почти не находят точек соприкосновения и взаимно настроены враждебно.