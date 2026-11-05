Шохин Александр Николаевич
Личное дело
Родился 25 декабря 1951 года в селе Савинское Архангельской области. В 1974 году окончил экономический факультет МГУ. Доктор экономических наук, профессор.
Трудился в различных экономических институтах. В 1987–1991 годах работал в МИД СССР, где был помощником министра по экономическим вопросам, а затем — начальником управления международных экономических отношений. С августа 1991 по июнь 1992 года — министр труда РСФСР, с ноября 1991 по январь 1994 года — вице-премьер.
В декабре 1993 года избран в Госдуму. С февраля по ноябрь 1994 года — вице-премьер, министр экономики. С 1995 года — президент Высшей школы экономики. В 1995 году переизбран в Госдуму, был первым вице-спикером, лидером фракции «Наш дом — Россия». В сентябре 1998 года несколько дней был вице-премьером по финансовым вопросам.
В 1999 году вновь избран в Госдуму, возглавил комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам. В сентябре 2005 года избран президентом РСПП. С 5 октября 2026 года также является уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей.
Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также награжден орденами Почета и Александра Невского. Отмечен почетными грамотами и благодарностями президента РФ.
Газета «Коммерсантъ» №204/Чот 05.11.2026, стр. 2