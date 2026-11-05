Шохин Александр Николаевич

В декабре 1993 года избран в Госдуму. С февраля по ноябрь 1994 года — вице-премьер, министр экономики. С 1995 года — президент Высшей школы экономики. В 1995 году переизбран в Госдуму, был первым вице-спикером, лидером фракции «Наш дом — Россия». В сентябре 1998 года несколько дней был вице-премьером по финансовым вопросам.