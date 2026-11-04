Украинские БПЛА нарушили электроснабжение Запорожской области

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что в городе-герое не могут соблюдать графики подачи электроэнергии (2 через 6) после ночного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. В этой связи местные власти, как и в соседнем Крыму, который тоже испытывает проблемы с подачей электроэнергии, решили продлить осенние каникулы в школах до 9 ноября.