Украинские БПЛА нарушили электроснабжение Запорожской области
Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными аппаратами магистральные энергосети, нарушив магистральное электроснабжение в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
«В результате атаки БПЛА противника на магистральные энергосети, расположенные за пределами нашего региона, электроснабжение Запорожской области нарушено. Графики подачи электроснабжения временно не действуют»,— написал господин Балицкий в своем Telegram-канале.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что в городе-герое не могут соблюдать графики подачи электроэнергии (2 через 6) после ночного удара ВСУ по энергетической инфраструктуре. В этой связи местные власти, как и в соседнем Крыму, который тоже испытывает проблемы с подачей электроэнергии, решили продлить осенние каникулы в школах до 9 ноября.