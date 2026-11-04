Пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран вырастут на 67–75%
Правительство приняло решение о повышении пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Как и предсказывал “Ъ”, c 11 ноября ставка увеличится с 20% до 35% от таможенной стоимости, минимум — с €3 до €5 за литр. Это приведет к росту цен на массовый импортный алкоголь на 16–17%, дорогой подорожает на 10–12%. Решение принято в преддверии высокого предновогоднего сезона, но в полной мере потребители ощутят увеличение стоимости только в начале 2027 года.
Недорогие виски, ликеры и французские коньяки подорожают на 220–260 руб. за бутылку, так как практически все массовые зарубежные позиции здесь завозятся из недружественных стран. Бутылка ликера Jagermeister или виски Ballantine’s, исходя из этой оценки, может вырасти в цене на 16–17%. Дорогой импортный алкоголь подорожает на 10–12%. Рост ставок практически не скажется на роме: он завозится преимущественно из дружественных стран.