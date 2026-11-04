Пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран вырастут на 67–75%

Правительство приняло решение о повышении пошлин на крепкий алкоголь из недружественных стран. Как и предсказывал “Ъ”, c 11 ноября ставка увеличится с 20% до 35% от таможенной стоимости, минимум — с €3 до €5 за литр. Это приведет к росту цен на массовый импортный алкоголь на 16–17%, дорогой подорожает на 10–12%. Решение принято в преддверии высокого предновогоднего сезона, но в полной мере потребители ощутят увеличение стоимости только в начале 2027 года.