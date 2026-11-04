Экс-совладельцу московских ТЦ Манаширову запросили 12 лет за вымогательство

Что касается эпизода с вымогательством, то это преступление уроженцы азербайджанского поселка Красная Слобода Манашировы, по версии следствия, совершили совместно. Изначально версия СКР состояла в том, что в 2013 году фигуранты незаконно завладели тремя нефтегазовыми компаниями общей стоимостью 9,2 млрд руб.— расположенными в Коми «Со-Газ-Ойл» и «Юг-Газэнергоресурс», а также московской «ПНП-Нефтесервис». Все они принадлежали земляку и давнему знакомому братьев Манашировых бизнесмену Жануко Рафаилову и его дочери. Как следовало из материалов дела, бравируя своими обширными знакомствами в московских полицейских следственных органах, Манашировы вынудили господина Рафаилова за бесценок отдать им активы, угрожая в случае отказа уголовным преследованием. В частности, две из трех компаний «ПНП-Нефтесервис» и «Юг-Газэнергоресурс», по версии следствия, достались новым владельцам всего за 30 тыс. руб. при реальной стоимости активов более чем 9 млрд руб.