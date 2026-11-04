Жителю Оклахомы предъявили обвинение в запугивании госслужащих перед выборами
Прокуратура Оклахомы предъявила обвинения Робину Мартину, подозреваемому в массовой рассылке писем с угрозами и распространении заведомо ложной информации.
По данным следствия, Мартин запугивал госслужащих, отправив им более 700 пакетиков с белым порошком. Порошок не был ядовитым, чаще всего это были мука или дрожжи.
Мартин устраивал такие рассылки перед президентскими выборами в США в 2024 году и промежуточными выборами в 2026 году. Среди его адресатов были члены Конгресса США, сотрудники правоохранительных органов, чиновники, занимающиеся выборами, сотрудники опросных компаний, журналисты из разных штатов. К пакетикам прилагались письма с угрозами ареста за госизмену или «чего-нибудь похуже».
Заместитель генерального прокурора Оклахомы Джон Айзенберг заявил, что эта рассылка была «намеренной попыткой запугать госслужащих», которые не знали, опасен ли этот белый порошок. Как сообщили в ФБР, в 2024 году в одном из писем Мартин писал, что президентские выборы 2020 года на самом деле выиграл Дональд Трамп, а не Джо Байден и что он опасается тех же проблем у господина Трампа на выборах 2024 года.