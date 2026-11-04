Жителю Оклахомы предъявили обвинение в запугивании госслужащих перед выборами

Заместитель генерального прокурора Оклахомы Джон Айзенберг заявил, что эта рассылка была «намеренной попыткой запугать госслужащих», которые не знали, опасен ли этот белый порошок. Как сообщили в ФБР, в 2024 году в одном из писем Мартин писал, что президентские выборы 2020 года на самом деле выиграл Дональд Трамп, а не Джо Байден и что он опасается тех же проблем у господина Трампа на выборах 2024 года.