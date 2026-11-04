В прокат выходит фэнтези-мелодрама о супружеской жизни «Плетеный муж»
На экраны российских кинотеатров выходит картина «Плетеный муж» (Wicker) по одноименной сказке для взрослых Урсулы Уиллис. В фильме, мировая премьера которого состоялась в январе на фестивале «Сандэнс», классические сказочные тропы ловко переплетены с весьма современными взглядами на брак и отношения полов.
Как заведено в сказках, в «Плетеном муже» заключены моральные уроки; и здесь их несколько. Сатира на традиционный институт брака лежит на поверхности, как и идея о том, что женщина заслуживает свободы — материальной и сексуальной — вне зависимости от возраста, внешности и социального положения.