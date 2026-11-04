В прокат выходит фэнтези-мелодрама о супружеской жизни «Плетеный муж»

Как заведено в сказках, в «Плетеном муже» заключены моральные уроки; и здесь их несколько. Сатира на традиционный институт брака лежит на поверхности, как и идея о том, что женщина заслуживает свободы — материальной и сексуальной — вне зависимости от возраста, внешности и социального положения.