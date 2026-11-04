Социальные вклады предлагают оставить только системно значимым банкам
Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце октября направил письмо главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову, в котором просил отложить вступление в силу требования к банкам открывать социальные счета и социальные вклады (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, предлагается для банков с универсальной лицензией отложить его до января 2028 года, а для банков с базовой лицензией — до января 2031 года. А пока требование вступает в силу 1 января 2027 года для всех банков, кроме системно значимых кредитных организаций (СЗКО; предоставляют такие услуги с 1 июля 2025 года).
Как пояснил глава НСФР Андрей Емелин, для банка расходы на интеграцию и подключение этих продуктов составят от 10 млн до 20 млн руб. При этом, согласно опросу НСФР, проведенному среди банков с базовой лицензией, 38% опрошенных не успевают запустить процесс внедрения социальных банковских продуктов до конца 2026 года. Более того, все 100% ответивших банков с базовой лицензией указывают на отсутствие объективной целесообразности внедрения ими социальных банковских продуктов.
В частности, согласно приведенной в письме статистике, с июля 2025 года по апрель 2026 года во все СЗКО было подано всего лишь 15 тыс. заявлений на их открытие. По мнению МВА-профессора бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексея Войлукова, низкий спрос объясняется тем, что вклад ориентирован на ту аудиторию, у которой нет денег на накопления.