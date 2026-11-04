Социальные вклады предлагают оставить только системно значимым банкам

Национальный совет финансового рынка (НСФР) в конце октября направил письмо главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову, в котором просил отложить вступление в силу требования к банкам открывать социальные счета и социальные вклады (с ним ознакомился “Ъ”). В частности, предлагается для банков с универсальной лицензией отложить его до января 2028 года, а для банков с базовой лицензией — до января 2031 года. А пока требование вступает в силу 1 января 2027 года для всех банков, кроме системно значимых кредитных организаций (СЗКО; предоставляют такие услуги с 1 июля 2025 года).